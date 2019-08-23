Оренбург, , 09:33 — REGNUM

В Оренбурге водоснабжающая компания заявила, что их лаборатория превышений ПДК по сероводороду на границе санитарно-защитной зоны очистных сооружений с 17 на 18 августа не фиксировала.

По поступившим массовым жалобам с 17 на 18 августа экологи не смогли по техническим причинам взять пробы воздуха в местах, где отмечалось зловоние. Вместо этого пробы взяли в санитарно-защитной зоне очистных сооружений без присутствия специалистов водоканала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе ООО «Оренбург Водоканал», комментируя информацию прокуратуры о превышении ПДК сероводорода в 11 раз и возбуждении уголовного дела.

По официальным данным, проверки иных потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории города не проводились.

Напомним, городская прокуратура сообщила, что 17 августа жители Оренбурга жаловались на зловоние. Замеры воздуха в 500 метрах от ограждения очистных сооружений ООО «Оренбург Водоканал» показали превышение ПДК сероводорода в 11 раз. По факту загрязнения атмосферы возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе ООО «Оренбург Водоканал» вновь подчеркнули, что технологический процесс очистки сточных вод исключает возможность залповых выбросов газа в атмосферу.

Стоит отметить, что в 2018 году также на границе очистных сооружений фиксировалось превышение ПДК сероводорода. На водоканале заявляли, что очистные сооружения не могут быть источников зловония. Однако экологи и специалисты минприроды обратили внимание на то, что при штиле и жаре нечистоты активно гниют, испаряются, а к вечеру вредные примеси прижимает к земле.

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