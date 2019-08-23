Москва, , 09:26 — REGNUM

Ростов-на-Дону, Москва и Воронеж возглавили список российских городов, в которые путешественники возвращаются по нескольку раз в году. Об этом 23 августа сообщает сервис Туту.ру, ссылаясь на результаты собственного исследования.

Специалисты Туту.ру проанализировали все купленные через их сервис билеты с июля прошлого по июль 2019 года и определили города, в которые путешественники возвращались более одного раза. При анализе информации специалисты проверяли уникальность клиента по фамилии, имени, отчеству и дате рождения.

В результате, самыми посещаемыми городами, куда люди летают работать или в гости к родственникам, оказались Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Воронеж. В топ-10 также попали Пермь, Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.