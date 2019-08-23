Красноярск, , 09:23 — REGNUM

Действующее лесное законодательство России позволяет не тушить возгорания почти на половине лесной территории страны, поэтому оно требует изменений, считают учёные Института леса им. В. Н. Сукачёва ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН». Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

«Как отмечают крупнейшие ученые, этот кодекс является самым плохим и нежелательным за всю историю лесного хозяйства страны», — объяснил заведующий лабораторией лесной пирологии красноярского института, доктор биологических наук Пётр Цветков.

По его словам, ключевая проблема кроется в так называемых зонах контроля. Это удаленные территории, где, согласно постановлению Рослесхоза 2015 года, разрешается не тушить пожары при определенных условиях. Как правило, такие леса находятся далеко на Севере. Решение о целесообразности борьбы с возгораниями там должна принимать специальная комиссия. Однако на местах к зонам контроля стали относить всё что угодно, лишь бы не отвечать за тушение пожаров — и те территории, которые расположены рядом с населенными пунктами, и те, что прилегают к дорожным сетям, и даже те, где проводятся лесозаготовки. По словам исследователя, зона контроля в настоящий момент составляет почти половину лесного фонда страны. Сейчас предполагается ее значительно сократить, чтобы она составляла не более 45—47% от существующей.

«Также крайне необходимо увеличить бюджетное финансирование, направленное на профилактику и тушение лесных пожаров. Причем выделять его нужно заблаговременно, а не тогда, когда сложилась критическая ситуация. В настоящее время оно составляет всего 10% от необходимого. На таком уровне масштабы лесных пожаров будут неуклонно расти», — сказал Цветков.

Третье предложение красноярских ученых — ужесточить требования по проведению профилактических выжиганий в центрах сельхозпользования. В России доля лесных пожаров от таких выжиганий составляет порядка 40—50%.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожары в регионах Сибири и Дальнего Востока полыхают с конца июня. По состоянию на середину августа площадь возгорания тайги превышала 2,7 млн га. По данным министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, экономический ущерб от лесных пожаров в регионе в 2019 году составит не менее 1,5—2 млрд рублей.

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