Москва, , 09:14 — REGNUM

Самый главный критерий при выборе детских аттракционов — безопасность. Поэтому прежде, чем купить билеты на аттракцион, родителям надо выяснить, подходит ли он для ребенка. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.

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Нужно подробно ознакомиться с правилами пользования аттракционом, где должны быть прописаны ограничения по возрасту, росту, весу, состоянию здоровья детей, поведение на аттракционе.

Также родители могут потребовать у владельцев аттракционов Технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности аттракционов». В ведомстве отметили, что услуга должна быть безопасна для жизни и здоровья человека.

Как сообщало ИА REGNUM, пять опасных аттракционов, расположенных в центральном парке поселка Лазаревское Сочи Краснодарского края, закрыты на основании исполнительного производства.

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