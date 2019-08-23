Воронеж, , 09:11 — REGNUM

Воронежский государственный университет и подразделение Tele2 «Черноземье» подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит сторонам реализовать совместные проекты, в частности, связанные с подготовкой специалистов для телекоммуникационной отрасли. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В рамках соглашения стороны планируют реализовать ряд совместных инициатив, включая проведение мероприятий в образовательной, научно-исследовательской и технической сфере, провести совместные конференции и обучающие тренинги, поддержать студенческие мероприятия. Так, в соответствии с документом, допускается возможность прохождения практики студентов вуза в воронежском филиале Tele2 и зачисление в кадровый резерв компании.

«Мы успешно сотрудничаем с ВГУ уже не первый год, и подписанное соглашение станет планомерным продолжением партнерских отношений», — отметил директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Дмитрий Садыков.

Отмечается, что в целях реализации соглашения стороны разработали план совместных мероприятий на 2019−2022 годы. Он включает в себя профориентационное, научно-инновационное и информационное взаимодействие.

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