Паджу, , 08:58 — REGNUM

В южнокорейском городе Паджу ликвидируют противотанковые заграждения, которые могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия или причинить неудобства местным жителям. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, администрация намерена выделить 900 млн вон (~$743 тыс.) на ликвидацию противотанковых заграждений по улицам Тоне-ри и Ёнтхе-ри района Воллон-мён.

Известно, что все противотанковые заграждения будут ликвидированы к декабрю текущего года. Еще 3,7 млрд вон (~$3,05 млн) будет выделено на ликвидацию еще одного заграждения, расположенного возле средней школы. Как отметили в администрации, данные сооружения портят красоту города и мешают расширению дороги.

Известно, что данные противотанковые заграждения были установлены в городе Паджу в 1970-х годах.

На сегодняшний день на территории города находится еще 30 противотанковых заграждения.