Киев, 23 августа 2019, 08:50 — REGNUM
Ежегодно от туберкулёза на Украине умирают 4 тыс. человек, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщил 22 августа правительственный портал.
Розенко отметил, что, согласно расчётам, в 2018 году на Украине заболели туберкулёзом около 36 тыс. человек, в то же время официально зарегистрировали только 26,5 тыс. новых случаев и рецидивов болезни. 23% случаев туберкулёза пришлось на ВИЧ-позитивных людей.
По его словам, на Украине делают определённые успехи в борьбе с болезнью:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины заявили, что почти каждый четвёртый выявленный случай туберкулёза в стране — это мультирезистентный туберкулёз, не поддающийся эффективному лечению.
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