Киев, , 08:50 — REGNUM

Ежегодно от туберкулёза на Украине умирают 4 тыс. человек, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщил 22 августа правительственный портал.

«Острой для Украины остаётся проблема туберкулёза, от которого ежегодно умирают 4 тыс. человек. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения — ИА REGNUM ), около 25% случаев туберкулёза является в Украине недоопределёнными, то есть каждый пятый случай», — рассказал чиновник.

Розенко отметил, что, согласно расчётам, в 2018 году на Украине заболели туберкулёзом около 36 тыс. человек, в то же время официально зарегистрировали только 26,5 тыс. новых случаев и рецидивов болезни. 23% случаев туберкулёза пришлось на ВИЧ-позитивных людей.

По его словам, на Украине делают определённые успехи в борьбе с болезнью:

«Прежде всего, за последние десять лет на 40% снизилась заболеваемость туберкулёзом. Смертность от туберкулёза снизилась втрое», — подытожил вице-премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины заявили, что почти каждый четвёртый выявленный случай туберкулёза в стране — это мультирезистентный туберкулёз, не поддающийся эффективному лечению.

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