Оренбург, , 08:44 — REGNUM

Пять направлений развития Оренбургской области предстоит определить в рамках разработки стратегии развития региона, сообщила пресс-служба Оренбургского государственного университета (ОГУ).

Накануне в университете прошла встреча ректора Жанны Ермаковой, проректора по экономике и стратегическому развитию Светланы Панковой с экспертами компании «Стратеджи Партнерс Групп», которая занимается разработкой Стратегии развития Оренбургской области по поручению губернатора.

На встрече партнер компании Сергей Лозинский отметил, что участникам работы предстоит оформить стратегическое видение перспектив развития региона, тех прорывных технологий и системных мер, которые лягут в основу документа.

«Предстоит определить пять направлений развития области, по каждому из них будет работать своя рабочая группа, возможно, одно из направлений — образование. Развитие региона невозможно без развития образования», — сказал эксперт.

Отмечается, что гостей интересовали вопросы о том, как в Оренбургской области удается готовить на хорошем уровне IT-специалистов, есть ли направления подготовки, связанные с добычей и переработкой нефти, какие перспективные проекты реализуются с представителями бизнеса и насколько эффективно решается задача экспорта российского образования.

Разговор завершился просьбой к сотрудникам ОГУ представить полученные сведения более детально, после чего, возможно, состоится новая встреча.

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