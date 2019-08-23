Уфа, , 08:43 — REGNUM

Движение по улице Владивостокской в Уфе временно ограничат из-за ремонта дорожного покрытия. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что проезд автотранспорта перекроют с 23 по 24 августа 2019 от ул. 8 Марта до ул. Революционной. По словам чиновников, асфальтировать будут участок дороги протяженностью 600 метров.

Напомним, что ремонт дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».