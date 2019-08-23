Оренбург, , 08:43 — REGNUM

В Оренбурге Заксобрание определилось с датой проведения очередного заседания — 18 сентября. Председатель регионального парламента Сергей Грачев поручил руководителям профильных комитетов обеспечить направление проектов документов, замечаний, предложений и поправок к ним для формирования повестки, размещения на официальном портале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

Депутат Заскобрания Владимир Фролов («Справедливая Россия») в связи с переносом заседания с августа на сентябрь поставил вопрос перед прокурором области о законности действий областного парламента.

Фролов подчеркнул, что согласно регламенту Законодательное собрание должно собираться не реже одного раза в два месяца. Однако 22 июля 2019 года состоялось заседание Совета Законодательного собрания по вопросу о переносе проведения заседания с августа на сентябрь. При этом не было представлено аргументированных оснований. Более того, новая норма может действовать только после внесения изменений в законодательство и принятия поправок депутатским корпусом. Это не сделано.

Депутат просит прокурора провести проверку соблюдения законов Оренбургский области со стороны Законодательного собрания, принять меры по восстановлению законности — деятельности Законодательного Собрания области, рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц Законодательного собрания области при нарушении действующего законодательства.

Напомним, ранее Владимир Фролов заявил, что направит в прокуратуру письмо о роспуске регионального парламента, если заседание Заксобрание не будет проведено до 19 августа.

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