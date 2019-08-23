Сеул, 23 августа 2019, 08:38 — REGNUM
В Южной Корее провели опрос среди студентов на тему предпочтений при дальнейшем трудоустройстве. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на портал по поиску работы Jobkorea.
Согласно результатам опроса, проведенного среди 1 244 выпускников, планирующих начать поиски работы, 21% респондентов хотели бы работать в интернет-компании Naver Corporation.
Известно, что данная компания занимает лидирующее место в списке на протяжении двух лет подряд.
16,9% респондентов отдают предпочтение Samsung Electronics, 16,5% Kakao, 12,9% — пищевой компании CJ Cheil Jedang, 9,6% — LG Electronics, 9,2% — оператору роскошных отелей Hotel Shila, 8,5% — компании по производству потребительских товаров LG Household & HealthCare, 8% — SK Hynix, 7,5% — сети универмагов Shinsegae 7,4% — авиакомпании Korean Air.
Известно, что большая часть представителей мужского пола отдавала свои предпочтения Naver Corporation, Samsung Electronics, Kakao, LG Electronics и SK Hynix, а женская половина — Naver Corporation, Kakao, CJ Cheil Jedang, Samsung Electronics и Hotel Shila.
Среди основных фактов, влияющих на выбор компании, студенты отметили: система социального обеспечения и рабочая среда (67,6%), уровень заработной платы (45,5%), возможность делать то, что нравится (36,4%).