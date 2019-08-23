Самара, , 08:35 — REGNUM

Движение транспорта будет ограничено в Самаре 25 августа в связи с проведением марафона на Кубок главы города. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Проезд автотранспорта будет закрыт с 6:00 до 16:00 на участке от ул. Полевой до Северо-Восточной магистрали. В это время на этом участке дороги будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.

Напомним, что в марафоне в Самаре примут участие более 5000 спортсменов из 200 городов России и зарубежья, которым предложили на выбор две дистанции — 21,1 км или 42,2 км.