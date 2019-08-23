Москва, , 08:34 — REGNUM

В московских аэропортах задержали и отменили 49 авиарейсов. Об этом 23 августа сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 8:30, наиболее сложная ситуация в аэропорту «Домодедово». Там задержано сразу 32 рейса, пять отменено. Во «Внуково» десять рейсов задержано, два отменено. В аэропорте «Шереметьево» сбоев в авиасообщении не зафиксировано. По аэропорту «Жуковский» информации нет.

Данные сервису предоставили аэропорты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 24 августа установилась ясная, тёплая, безветренная погода.