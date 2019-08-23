Пермь, , 08:29 — REGNUM

В Перми начался ремонт памятника жертвам политических репрессий. Работы планируют завершить к 30 октября — Дню памяти жертв политических репрессий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В 2019 году бесхозный мемориальный комплекс принят на баланс муниципалитета. Чиновники вынесли решение о проведении ремонтно-реставрационных работ для сохранения памятника.

Добавим, мемориальный комплекс был открыт 30 октября 1996 годуа. Он расположен на западном склоне Егошихинского кладбища, за тыльной частью пермского СИЗО № 1 (в 1930—1940-е годы это была тюрьма НКВД № 1).

Памятник представляет собой звонницу набатного колокола высотой 6,3 м, шириной у основания — 3 м. Памятник сделан из пяти опор ограждения с колючей проволокой, привезённых из лагеря системы ГУЛага Пермской области, опирающихся на пятиконечную звезду.