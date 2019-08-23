Благовещенск, , 08:28 — REGNUM

Более 300 человек приняли участие в августовской конференции педагогических работников «От вызовов времени — к приоритету образования», которая прошла в Амурском государственном университете. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Конференция началась с образовательного салона «Амурское образование». На нем были представлены лучшие практики и нестандартные решения в этой сфере. Дальнейшая же работа проходила на интерактивных площадках.

В ходе мероприятия прошли тренинги, форсайт-сессии и мастерские, посвящённые разным темам. Педагогам и представителям местного самоуправления рассказали, как помочь детям в личностном и профессиональном самоопределении, развивать у них современные предпринимательские компетенций, hard и soft skills, как сделать родителей ведущими участниками образовательного процесса.

Завершающим мероприятием форума стало пленарное заседание, на котором выступили глава региона, представители исполнительной и законодательной властей Амурской области. В своем докладе министр образования Светлана Яковлева подвела итоги прошедшего учебного года и обозначила задачи на будущий год, а также определила важные точки развития системы образования Приамурья в целом.