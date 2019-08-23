Кемерово, , 08:12 — REGNUM

В кузбасском региональном отделении Фонда социального страхования предупредили о мошенниках, которые действуют от имени ФСС. Как пояснили ИА REGNUM в региональном отделении Фонда, в последнее время мошенники всё чаще используют интернет или телефонные звонки для того, что предлагать якобы социальные услуги.

Кемеровчан просят проверять все данные. В первую очередь правильность написания официального названия Фонда и его отделений — мошенники чаще всего используют написание «Федеральная служба социального страхования». Кроме того, стоит обратить внимание на электронный адрес сайта, электронные адреса почтовой связи, номера телефонов.

«Сотрудники Фонда никогда не попросят в ходе телефонного разговора данные ваших банковских карт, таких как: срок действия, контрольный код с обратной стороны карты, СМС-коды, подтверждения и т. п», — подчеркнули в ФСС.

Напомним, ранее подобное предупреждение о мошенниках распространило новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования.

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