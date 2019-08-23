Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM

В Свердловской области 29% жителей региона не любят свою работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.

Отношение свердловчан к работе выясняли специалисты службы исследований компании. По данным опроса 22% жителей региона «скорее не нравится то, чем они занимаются на работе», а 7% совершенно не удовлетворены своей работой.

Как сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова, меньше всего довольных своей работой среди «начинающих специалистов и студентов, среди административного персонала, среди работников из сферы спорта и красоты, а также в сфере добычи сырья».

При этом 68% жителей Свердловской области довольны своей работой или любят её.

Отметим, что за первые семь месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество размещённых на сайте hh.ru резюме граждан проживающих в Свердловской области увеличилось на 22%.

Напомним, ранее исследования показали, что более половины свердловчан хотели бы поменять работу или профессию.