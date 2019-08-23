Москва, , 08:00 — REGNUM

В Москве разработан сервис, с помощью которого в навигаторах будет обновляться информация о дорожных перекрытиях и камерах, сообщается на портале мэра столицы.

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Также в навигаторах появится карта очагов аварийности, которая будет предупреждать водителей о въезде в опасную зону (например, строительные работы).

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) создал общий api-адрес, который позволяет всем геоинформационным сервисам подключаться в режиме онлайн к этим данным, обновлять их и передавать в навигаторы граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал в Twitter. адреса всех камер видеофиксации в Москве.

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