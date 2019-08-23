Кемерово, 23 августа 2019, 07:56 — REGNUM
Охранять общественный порядок во время праздничных мероприятий в Кемерове, посвящённых Дню шахтёра, будут более 700 сотрудников полиции и 350 представителей добровольной народной дружины, сообщилиИА REGNUM в администрации города.
Как уточнили в мэрии, сотрудники правоохранительных органов ближайшие выходные «проведут в усиленном варианте несения службы».
Места, где запланированы массовые мероприятия предварительно будут осмотрены кинологами со служебно-розыскными собаками. Концертные и спортивно-развлекательные площадки возьмут под охрану полицейские и представители ДНД.
«Во всех отделах полиции областного центра будут созданы дополнительные следственно-оперативные группы, способные незамедлительно отреагировать на любой сигнал о преступлении или правонарушении», — отметили в горадминистрации.
Всего в честь Дня шахтера в Кемерове пройдёт более 30 спортивных и праздничных мероприятий.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в честь Дня шахтёра в Кемерове будет открыт новый арт-объект «Сердце шахтёра».
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