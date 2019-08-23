Тбилиси, , 07:50 — REGNUM

Спасатели приступили к тушению лесного пожара вблизи грузинского села Сакавре в Горийском районе, сообщает 23 августа издание «Новости-Грузия» со ссылкой на службу управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, пожар возник 22 августа в 18:00 (19:00 по московскому времени). Отмечается, что из-за сильного задымления площадь пожара в 40 га была оценена ошибочно. Пожар охватил не более 10 га леса, отметили ведомстве.

В ночь с 22 на 23 августа в тушении пожара приняли участие десять пожарных и три спасательные машины. До наступления темноты в ликвидации пожара участвовали два вертолета.

Напомним, 19 августа в селе Мацими Лагодехского района в грузинском регионе Кахети возник лесной пожар. В ликвидации возгорания приняли участие 10 пожарно-спапожасательных групп. В результате пожар был оперативно ликвидирован.

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