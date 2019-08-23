Кемерово, , 07:38 — REGNUM

Новый арт-объект «Сердце шахтёра» откроют в Кемерове в честь Дня шахтёра, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

«Сердце шахтёра» Администрация города Кемерово

Он будет размещён в сквере на ул. Пионер. Торжественное открытие запланировано на 25 августа.

Как рассказали в мэрии, идея создания такого арт-объекта принадлежит активисту комитета территориального общественного самоуправления ж.р. Пионер Наталье Шпилевской.

Композиция «Сердце шахтёра» выполнена из металла, на пластах угля «уложены» кайло, каска и шахтёрская лампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ко Дню шахтёра для жителей и гостей Кемерова приготовят 50-килограммовый торт.

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