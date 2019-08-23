Москва, , 07:30 — REGNUM

В Москве 31 августа пройдёт молодежный фестиваль «PROлето», сообщает агентство «Москва».

Местом его проведения станут две площадки — ВДНХ и проспект Академика Сахарова, где оппозиция традиционно проводит акции протеста. Только за последнее время на площади прошло три согласованных митинга — 20 июля, 10 и 17 августа.

Согласно планам, с 15 до 19 часов фестиваль будет проходить на проспекте Сахарова, а после переедет на ВДНХ.

Площадку на проспекте Сахарова выбрал Российский союз молодёжи, подключившийся к организации проведения фестиваля «PROлето» в 2019 году впервые. Об этом рассказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. По его словам, РСМ обратился к дирекции ВДНХ с «инициативой включиться в проведение фестиваля».

«Также мы написали заявление об организации еще одной площадки. В качестве наилучшей для нас мы выбрали проспект Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности Москвы согласовал нам это место», — заявил Красноруцкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиции Москвы не согласовали акцию протеста 31 августа