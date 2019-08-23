Москва, , 07:28 — REGNUM

В Москве в красивую дату — 19 сентября 2019 года — ожидается свадебный бум. Необычные и праздничные даты пользуются популярностью у молодожёнов, сообщается на портале мэра столицы.

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В день «трёх девяток» —19.09.2019 — собираются поженится более 700 пар. ЗАГСы уже приняли заявления от желающих вступить в брак в этот день.

Церемонии бракосочетания пройдут во дворцах бракосочетаний и 28 отделах ЗАГС. Отмечается, что обычно по четвергам регистрацию брака проводят лишь во дворцах бракосочетания.

Как сообщало ИА REGNUM , в Москве необычные площадки для регистрации брака открыли в мае 2019 года. Торжественную церемонию проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС.

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