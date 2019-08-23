Улан-Удэ, , 07:16 — REGNUM

Автомобилисты Бурятии по своему отметили день Государственного флага России. 22 августа они поставили в ряд свои автомобили белого, синего и красного цветов, составив таким образом российский триколор.

Ещё один триколор был сформирован уже в небе Улан-Удэ. Горожане запустили 80 воздушных змеев в цветах российского флага.

Праздничную программу в этот день завершил концерт и дискотека под открытым небом.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия в честь Дня Государственного флага прошли по всем регионам страны. Так, на Алтае прошёл массовый автопробег «Мы — Россия!», а в Туве российский триколор подняли на священную гору Догээ.

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