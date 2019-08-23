Улан-Удэ, 23 августа 2019, 07:16 — REGNUM
Автомобилисты Бурятии по своему отметили день Государственного флага России. 22 августа они поставили в ряд свои автомобили белого, синего и красного цветов, составив таким образом российский триколор.
Ещё один триколор был сформирован уже в небе Улан-Удэ. Горожане запустили 80 воздушных змеев в цветах российского флага.
Праздничную программу в этот день завершил концерт и дискотека под открытым небом.
Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия в честь Дня Государственного флага прошли по всем регионам страны. Так, на Алтае прошёл массовый автопробег «Мы — Россия!», а в Туве российский триколор подняли на священную гору Догээ.
Читайте также:
День флага на Алтае отметили автопробегом «Мы — Россия!»
В День Российского флага триколор подняли на священную гору в Туве