Кожевниковский район, , 07:00 — REGNUM

Прокуроры Кожевниковского района Томской области проверили готовность котельных к зимнему отопительному периоду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, запасы угля в котельных района составляют менее 10 и 40% от требуемых по закону.

«В силу закона в летний период в котельные должен быть осуществлен завоз твердого топлива в объеме 70 процентов от потребности в отопительном сезоне», — сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре отметили, что отсутствие требуемого запаса топлива менее чем за месяц до начала отопительного сезона «может привести к существенному нарушению прав потребителей коммунальных услуг в зимний период». Прокурор объявил руководителям обеспечивающих теплом компаний и курирующему вопросы ЖКХ заместителю главы района предостережения о недопустимости нарушения закона.

Добавим, что отстают от графика подготовки к отопительному сезону и в Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, нормативный запас на сентябрь есть только в шести районах и Улан-Удэ.

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