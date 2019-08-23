Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM

Скандал с частичным повреждением рисунка «Супрематический крест» в Екатеринбурге был сильно переоценён властями. Об этом заявил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков Ura.ru.

По словам политолога, инцидент не заслуживал такого внимания, которое ему уделили местные и областные власти. Об этом говорит и равнодушие жителей города к теме.

«Мы не оцениваем качество работы муниципалитетов по каким-то граффити на площадях», — уверен Русаков.

На Уралмаше бы больше ценился отремонтированный пешеходный переход, нежели рисунок, считает эксперт.

Напомним, 26 августа художник Покрас Лампас вновь приедет в Екатеринбург для восстановления «Супрематического креста». Работа была частично залита гудроном.

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