Снежинск, Челябинская область, , 06:45 — REGNUM

В Челябинской области город Снежинск может получить примерно 30 млн рублей на текущий ремонт дорог. Такое поручение уже дано, сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее местные жители жаловались на состояние дорог и просили их отремонтировать. Но оказалось, что в планах на 2019 год реконструкция дорог Снежинска не была предусмотрена. Возможно, уже в ближайшее время работы будут проведены.

Также областные власти обещают продолжать программу по газификации округа. Более того, она будет расширена.