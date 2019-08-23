Чанша, Китай, , 06:41 — REGNUM

Китайские и вьетнамские полицейские арестовали 108 подозреваемых в организации трансграничной сети игорных заведений с вовлечением туда более 1 млрд юаней ($141,3 млн) денежных средств, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

В начале года Министерство общественной безопасности Китая получила сведения от Посольства Китая во Вьетнаме, что некая банда, состоящая преимущественно из граждан Китая, владеет игорными вебсайтами во Вьетнаме и вовлекает граждан КНР в азартные игры.

В апреле текущего года соответствующая информация была передана бюро общественной безопасности провинции Хунань для проведения дальнейшего расследования. В результате выяснилось, что банда создавала онлайн-казино во вьетнамских городах, включая Халонг, Начанг и Данаг и наняла агентов в провинции Хуанань и во Вьетнаме для привлечения клиентов через социальные сети и мобильные приложения.

6 июня полиция Китая при поддержке полиции Вьетнама провела ряд рейдов во Вьетнаме и захватила 77 подозреваемых. В провинции Хуанань был арестован 31 подозреваемый в городах Чанша, Юэян и Чандэ в то же день. Все 77 арестованных во Вьетнаме подозреваемых были перевезены в Китай.

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