Снежинск, Челябинская область, , 06:39 — REGNUM

В челябинском закрытом Снежинске «Центральная медико-санитарная часть №15, которая относится к Федеральному медико-биологическому агентству, нуждается в ремонте и обновлении. Однако из-за федерального статуса область не может выделять свои средства, сообщает пресс-служба губернатора.

Главврач Евгений Долгов отмечает: лифты пора менять, оборудование обновлять. А ещё здесь дефицит педиатров и других врачей.

Сейчас областные власти не могут финансировать проведение ремонтных работ и закупку оборудования. Однако, как отмечают в пресс-службе губернатора, сейчас идёт диалог с ФМБА и Росатомом, в ходе которого рассматриваются перспективы взаимодействия для решения проблем, накопившихся в здравоохранении закрытых городов. Возможно, для более эффективного взаимодействия будет изменено законодательство.