Кемерово, , 06:37 — REGNUM

Кемеровский городской совет народных депутатов на 45-м внеочередном заседании рассмотрел вопрос о присвоении наименования новому скверу на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В горсовете напомнили, что после обсуждения с родственниками погибших, на официальном сайте администрации Кемерова прошло онлайн-голосование. Большинство проголосовали за «Сквер ангелов» (47,73%).

«Депутаты поддержали данное предложение», — говорится в решении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в сквере на месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерове укладываю газон. Его обещали открыть к 1 сентября.

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