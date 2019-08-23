Кемерово, 23 августа 2019, 06:37 — REGNUM
Кемеровский городской совет народных депутатов на 45-м внеочередном заседании рассмотрел вопрос о присвоении наименования новому скверу на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В горсовете напомнили, что после обсуждения с родственниками погибших, на официальном сайте администрации Кемерова прошло онлайн-голосование. Большинство проголосовали за «Сквер ангелов» (47,73%).
«Депутаты поддержали данное предложение», — говорится в решении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в сквере на месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерове укладываю газон. Его обещали открыть к 1 сентября.
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