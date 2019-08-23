Озёрск, Челябинская область, 23 августа 2019, 06:23 — REGNUM
В Озёрске Челябинской области отремонтируют местный дворец творчества детей и молодёжи. Он является самым крупным в городе многопрофильным образовательным учреждением, сообщает пресс-служба губернатора.
Сейчас здание более чем явно нуждается. Крыша протекает, а на стенах возникает плесень.
Возможно, ремонт сделают к зиме. Но пока лишь будет решаться вопрос о выделении на это денег. Как долго продлится согласовательный процесс, покажет время.