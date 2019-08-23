Курган, , 06:21 — REGNUM

В детских домах Курганской области появились мини-фермы. Таким образом исполняется одно из поручений врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В Введенском детском доме индивидуальный предприниматель помог в строительстве курятника и крольчатника. Также благотворители подарили мини-ферме шесть куриц и двух кроликов.

Житниковскому детскому дому в строительстве курятника помогло главное управление Центрального банка РФ по Курганской области, выделив деньги на стройматериалы. Благотворитель предоставил пять куриц.

В Далматовском детском доме ветеринарный кабинет «Айболит» из Шадринска, объединение любителей животных «Альянс» и другие помощники создали живой уголок, где обитают три кролика, хомячки, улитки, черепахи и рыбки.