Кызыл, , 06:07 — REGNUM

В Туве медалью «За отвагу» посмертно наградили старшего лейтенанта полиции Чаяна Сенди-оола. Торжественная церемония вручения госнаграды прошла 22 августа в правительстве республики. Указ о награждении был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передаёт портал «ТуваОнлайн», старший участковый оперуполномоченный погиб 3 октября 2018 года. В составе оперативной группы он участвовал в задержании лиц, причастных к совершению имущественного преступления. В ходе операции подозреваемые оказали сопротивление. Преследуя одного из них полицейский получил ножевое ранение, в результате чего скончался на месте.

Награда была вручена супруге погибшего сотрудника — Белекме Сенди-оол. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, цена у медали очень высокая.

«Но своим поступком Чаян нам всем показал, как нужно относиться к криминалу, к уголовщине, ко всему противоправному — не бояться и буквально выжигать из нашей жизни калёным железом», — отметил он.

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