Новосибирск, , 06:05 — REGNUM

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило сообщил о выпуске обновлённого мобильного приложения — «Зоопарк Нск». С его помощью посетители смогут не только ориентироваться на обширной территории зоопарка и в запланированных событиях, но и купить билет онлайн, говорится на странице группы организации в социальной сети «ВКонтакте».

"Приложение разработано на двух платформах Apple iOS и Android, на русском и английском языках. Приложение не требует наличия интернета, его можно установить дома заранее», — говорится в информации. Отмечается, что новая версия приложения вышла накануне дня рождения Новосибирского зоопарка, который отмечается 25 августа.