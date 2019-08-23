Нижний Новгород, , 06:04 — REGNUM

Пятилетней Зарине Авгоновой, которую свыше 800 человек искали в нижегородских лесах более трёх суток, власти региона обещали не только помощь в необходимом лечении, но и поддержку в последующей реабилитации. Состояние ребёнка, доставленного в больницу с переохлаждением и обезвоживанием, улучшилось до близкого к удовлетворительному и сегодня, 23 августа, её уже могут перевести в обычное отделение из интенсивной терапии. Малышка уже играет в куклы, а врачи оценивают перспективы для её здоровья как положительные. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Замгубернатора Андрей Гнеушев отметил, что Зарина проходит интенсивную терапию, задействованы все силы и средства.

«Действительно, девочка была напугана, но мы уже видим, что она общается, даже играла сегодня утром в куклы. Перспектива по её состоянию здоровья на сегодняшний день положительная», — заявил он.

Главврач ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница» Олег Кадников уточнил, что Зарину уже 23 августа могут из интенсивной терапии перевести в обычное отделение.

Напомним, девочка пропала из деревни Степановка Вознесенского района во второй половине дня 18 августа. Тревогу подняли сразу, как родные обнаружили отсутствие ребёнка. Была выдвинута версия, что малышка ушла в лес за бабушкой, собиравшей там грибы. Ребёнка искали свыше 800 силовиков, добровольцев, волонтёров из поисково-спасательных отрядов. Во время поисков работали водолазы, кинологи с собаками, два вертолёта. Пешком было обойдены километры леса. Во время осмотра местности добровольцы обнаружили следы медведя, что усложнило поиски. Поздним вечером 21 августа Зарину нашли — она откликнулась на зов. Девочку обнаружили в 2 км от дома, из которого она вышла. Изначально её состояние оценивали как тяжёлое из-за обезвоживания и переохлаждения, так как ночные температуры в том районе в дни поисков достигали 16 градусов, а одета Зарина была в лёгкую одежду. Ребёнка вертолётом доставили из районной больницы в областную, где она и проходит лечение.