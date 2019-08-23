Сямэнь, Китай, , 05:51 — REGNUM

Полиция города Сямэнь провинции Фуцзянь на востоке Китая сообщила о поимке двоих подозреваемых, которые использовали для транснациональной продажи наркотиков биткоины и Даркнет, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

В конце мая текущего года сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях аккаунт в Даркнете (скрытая сеть для доверенных людей), который занимался продажей дорогого шоколада и сладостей, содержащих наркотики.

После проведения расследования, 1 июня полицией были проведены аресты в провинциях Хунань и Аньхой с задержанием двоих подозреваемых, у которых при себе находилось более 900 граммов сладостей с марихуаной.

По данным полиции, производители наркотиков добавляли экстракт из марихуаны в качестве добавки для наркотических конфет. Иностранные продавцы ввозили товар в Китай, где затем он распространялся внутренними распространителями через Даркнет. Доставку осуществляли специальные курьеры.

В полиции также отметили, что злоумышленники использовали биткоин в качестве средства оплаты. Плитка шоколада продавалась за 1600 юаней ($226), а одна конфета — за 380 юаней.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе КНР задержаны мотоциклисты с 39 кг опиума, героина и «льда»