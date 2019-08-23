Куньмин, Китай, , 05:28 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала троих подозреваемых в торговле наркотиками и изъяла у них 39,18 кг запрещенных веществ, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Как стало известно, 10 августа пограничная полиция города Пуэр задержала в уезде Цзянчэн двоих мотоциклистов, у которых при себе было 35,75 кг опиума, 0,36 кг героина и 0,07 кг метамфетамина (известный как «лёд») в плетеных корзинках, размещенных на мотоциклах. Все трое было задержаны на месте. Расследование продолжается.

Как сообщили в Отделении пограничного управления Пуэра, с начала 2019 года было раскрыто 224 дела, связанных с контрабандой наркотиков и изъято 897 кг наркотиков. Провинция Юньнань граничит с золотым треугольником наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция 109 городов Китая в 2018 году изъяла 38,8 тонны наркотиков