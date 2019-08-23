Новосибирск, 23 августа 2019, 05:23 — REGNUM
В Новосибирске сегодня, 23 августа, состоится церемония прощания с Героем Советского Союза Александром Анцуповым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прощание пройдёт в Доме культуры имени Октябрьской революции. Александр Анцупов будет похоронен на на Заельцовском кладбище Новосибирска.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Новосибирске скончался Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Александр Анцупов. Ему было 95 лет.
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