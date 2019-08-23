Пекин, , 05:20 — REGNUM

Китайская полиция задержала более 16 тыс. подозреваемых в рамках национальной кампании по борьбе с контрафактным производством и незаконной куплей-продажей гражданских ID-карт, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Полиция раскрыла 32 тыс. дел и закрыла 1900 сайтов за соответствующие нарушения в рамках кампании, стартовавшей в 2018 году, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР во время пресс-конференции, прошедшей 22 августа.

Также, порядка 4460 единиц нелегальной онлайн-информации касательно ID-карт было удалено. Также говорится, что полиция сотрудничает с разными правительственными департаментами для составления черного списка людей, использующих ID-карты других людей в мошеннических целях.

Отметим, что ID-карты в Китае представляют аналог российского паспорта гражданина, с той лишь разницей, что информация о гражданине содержится также в электронном виде на специальном чипе и может быть считана электроникой. Также при помощи чипа осуществляется регистрация и предоставление государственных услуг.