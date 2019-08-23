Новосибирск, , 05:17 — REGNUM

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области ООО «Экология — Новосибирск» сообщил о возможном мошенничестве с использованием сайтов-клонов. Как отметили ИА REGNUM в организации, в интернете были обнаружены порталы, схожие с официальным сайтом регоператора, однако на них размещены некорректные данные, «которые вводят потребителя в заблуждение».

Новосибирцев просят быть предельно внимательными. Отмечается, что сайты-клоны используют похожие символику и цвета.

«На официальном сайте ООО «Экология — Новосибирск» оплата услуги возможна только после регистрации в личном кабинете. Официальный сайт не предлагает скачивать какие-либо приложения и не содержит контекстной рекламы», — уточнили в «Экологии Новосибирск».

Региональный оператор уже обратился в правоохранительные органы.