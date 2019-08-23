Томск, , 05:16 — REGNUM

Жители новых микрорайонов Томска теряют сотни миллионов рублей в год, стоя в пробках. Такие данные привели учёные Томского политехнического университета по итогам исследований.

Как передаёт портал «Vtomske», в исследование вошли микрорайоны Зеленые Горки, Южные Ворота, Солнечный и Подсолнухи. В пиковые часы, как говорится в докладе, движение личного и общественного транспорта на автодорогах оказывается заблокированным.

«Величину экономических потерь в денежном эквиваленте от потерянного пассажирами в пути времени в данной работе определяли, основываясь на официальных данных размера почасовой оплаты труда в регионе и на фактических по потерянному в пути времени <…> Если к этому добавить расходы по стоимости сгоревшего в заторах и простоях автомобилей топлива и нанесенный экологии окружающей среды вред от выхлопных газов, то ущерб становится более серьезным», — пишут авторы.

Согласно расчётам, жители микрорайона «Южные ворота» теряют около 360 миллионов рублей в год. Потери жителей остальных микрорайонов составляют от 144 до 162 миллионов.