Саратов, , 05:14 — REGNUM

Депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) раскритиковал слова руководителя саратовского Гидрометцентра Михаила Болтухина, заявившего, что такие резкие изменения погоды, как прокатившияся по Саратову и Энгельску 20 августа, «тяжело предсказать». Спустя несколько дней после этого заявления Курдюмов на личной странице в соцсетях обрушился с критикой на синоптиков, вопросив, неужели жителям «нужно узнавать погоду у гадалок», раз Гидрометцентр не справляется, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Курдюмов напомнил, что 20 августа жителей Саратовской области не предупредили об ураганном ветре и ливне с грозой, которые прокатились по Саратову и Энгельсу не без последствий — деревья упали на детскую площадку и жилой дом, многие остались без электроэнергии.

«И после этого синоптики рассказывают, что предсказать такое практически невозможно! Как невозможно, если увидеть надвигающуюся тучу можно даже в окно. А если бы пострадали жители? Неужто им нужно узнавать погоду у гадалок, если прогнозы не справляются? Для чего тогда нужен Гидрометцентр, если пользы от него нет?» — возмущён депутат.

Напомним, 20 августа в Саратове и Энгельсе прошёл ливневый дождь с сильной грозой и ветром. В комментариях местным СМИ глава областного Гидрометцентра Михаил Болтухин на претензии жителей, что о погодном явлении их не предупредили, заявил, что «процесс был быстроразвивающийся», локальным и «такие резкие изменения тяжело предсказать».