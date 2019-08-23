Улан-Удэ, , 05:13 — REGNUM

Власти Бурятии планируют обеспечить до конца 2019 года качественной питьевой водой около семи тысяч жителей Улан-Удэ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Для этого в столице республики в этом году началось строительство второго пускового комплекса водоснабжения левобережной части Улан-Удэ протяженностью около 6 километров. Общая сумма работ в 2019 году составит более 153 млн рублей.

«Задача поставлена проложить магистраль, поставить водоколонки, то есть обеспечить людей водой, которая отвечает санитарным требованиям. Если жители захотят завести воду к себе в дом, им необходимо будет обратиться в МУП «Водоканал», — отметил министр строительства и модернизации ЖКХ Николай Рузавин.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения обеспечены лишь 44% жителей. Население семи районов республики используют воду ненадлежащего качества, в которой имеется превышение по железу, нитритам, нитратам, марганцу.

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