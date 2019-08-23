Москва, , 05:06 — REGNUM

Число долгожителей в России за год выросло на 17%, пишет 23 августа газета «Известия».

Издание отмечает, что в стране зафиксирован новый рекорд по числу людей в возрасте от ста лет.

«На 1 января 2019 г. в стране насчитывалось 20 582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост числа долгожителей продолжается уже восемь лет. По мнению экспертов, на показатель влияет в том числе и совершенствование системы статистического учёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению российского министра здравоохранения Вероники Скворцовой, продолжительность жизни в стране в первом полугодии выросла сильнее, чем раньше.

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