Курган, , 05:33 — REGNUM

Жители Зауралья выступают против строительства церкви напротив детского сада в посёлке Вопоновка, что в черте Кургана. Соответствующая петиция распространяется по социальным сетям региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент на месте будущего храма стоит строительный вагончик с куполом, сообщается в паблике «ЧП Курган».

«Когда его поставили, то по всему району развесили объявления об оказании услуг отпевания и так далее. В марте этого года мы наблюдали ужасную картину, возвращаясь с ребёнком из детского сада. Люди подвезли к своему вагончику на прицепах гробы, все это видели дети, гулявшие на площадках», — рассказывается в обращении.

Говорится, что родители детей написали заявление в департамент образования и науки Курганской области. Они утверждают, что, проводя обряды отпевания рядом с детским образовательными учреждением, православные нарушают пункт 2.14 СанПиН 2.1.1279−03 («Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»).

Кроме того, прихожане храма-вагончика регулярно ходят по территории детского сада, прогнув в одном месте ограждение. Нахождение посторонних на территории детского сада меж тем нарушает закон о противодействии экстремистской деятельности. Опаску у родителей вызывают и другие моменты, которые бы надо было бы обсудить на публичных слушаниях, но кто их проводил и на них присутствовал — это неизвестно.

Ответа от официальных лиц на крик души родителей дошкольников пока не последовало.