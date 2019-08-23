Курган, 23 августа 2019, 05:33 — REGNUM
Жители Зауралья выступают против строительства церкви напротив детского сада в посёлке Вопоновка, что в черте Кургана. Соответствующая петиция распространяется по социальным сетям региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На данный момент на месте будущего храма стоит строительный вагончик с куполом, сообщается в паблике «ЧП Курган».
Говорится, что родители детей написали заявление в департамент образования и науки Курганской области. Они утверждают, что, проводя обряды отпевания рядом с детским образовательными учреждением, православные нарушают пункт 2.14 СанПиН 2.1.1279−03 («Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»).
Кроме того, прихожане храма-вагончика регулярно ходят по территории детского сада, прогнув в одном месте ограждение. Нахождение посторонних на территории детского сада меж тем нарушает закон о противодействии экстремистской деятельности. Опаску у родителей вызывают и другие моменты, которые бы надо было бы обсудить на публичных слушаниях, но кто их проводил и на них присутствовал — это неизвестно.
Ответа от официальных лиц на крик души родителей дошкольников пока не последовало.