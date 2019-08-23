Пекин, , 04:44 — REGNUM

Китайская национальная комиссия по уменьшению опасности бедствий и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР совместно объявили экстренное реагирование уровня IV в связи с засухой в центральной китайской провинции Хубэй.

Рабочая группа была направлена в места, пораженные засухой ранее, и теперь она преобразовалась в группу по борьбе со стихийным бедствием, сообщили в министерстве. Большинство районов провинции Хубэй страдают от высоких температур и нехватки влаги с самого начала лета. Это уже привело к стремительно распространяющейся засухе.

Министерство потребовало от соответствующих властей на местах усилить мониторинг за засухой и действия по борьбе с ней. В рамках IV уровня экстренного реагирования контролем за проблемой будет заниматься непосредственно Госсовет КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские метеорологи объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с высоким уровнем температур в целом ряде районов Китая, включая провинции Гуандун, Хунань, Цзянси, Фуцзянь и Сычуань среди прочих.

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