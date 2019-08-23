Пекин, , 04:35 — REGNUM

Из-за частых природных бедствий, включая наводнения и тайфуны в Китае пострадали почти 71,8 млн человек за июнь текущего года, из которых 627 погибли или пропали без вести, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 22 августа агентство Синьхуа.

Разрушая дома и повреждая урожай, природные бедствия нанесли прямого экономического ущерба в размере 215,3 млрд юаней (около $30,5 млрд) с 1 июня текущего года, сообщили в министерстве. Непрекращающиеся ураганы и паводки навели хаос на юге страны, в то время как сильные тайфуны нанесли существенные повреждения на востоке страны.

Для минимизации повреждений и поддержки процесса восстановления нормальной жизни после разгула стихии власти Китая выделили в общей сложности 3,49 млрд юаней из национального бюджета в пострадавшие от катаклизмов регионы. Как сообщили в министерстве, однако, ущерб от природных бедствий в этом году ниже, чем в среднем за тот же период в течение прошедших пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM 10 человек стали жертвами разгула стихии в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести. В некоторых районах провинции нарушена связь, водоснабжение и энергоснабжение.

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