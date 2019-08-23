Чэнду, Китай, , 04:27 — REGNUM

Количество жертв мощных проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до 10 человек, еще 27 остаются пропавшими без вести, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Один человек, который ранее числился пропавшим без вести в уезде Вэньчуань Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа, был найден мертвым. 27 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Полиция объявила имена пропавших без вести и объявила телефон горячей линии, дабы все, кто может предоставили любую информацию о возможном местоположении пропавших.

Более 47 тыс. туристов в уезде было эвакуировано в безопасное место. Преимущественно — дети и старики. В районе Вэньчуаня выпало до 65 мм осадков за 20 августа, в результате чего восемь городков было подтоплено или засыпано оползнями. На поисково-спасательные работы было направлено 1630 спасателей. Более 90% жителей уезда так или иначе пострадали от катаклизмов, еще 100 тыс. человек нуждаются в экстренной эвакуации и помощи.

Наводнения и селевые потоки разрушили дороги и мосты, смысли более 2200 домов, а также повредили 115 км водопровода с питьевой водой, нарушив поставки чистой воды 58 тыс. людей. Спасательные работы продолжаются.

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