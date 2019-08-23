Москва, , 04:20 — REGNUM

Женщина, которая опоздала в Чебоксары из-за проблем с багажом в аэропорту Внуково (Москва), сама виновата, заявил авиаперевозчик «Победа», сообщает Москва 24.

«Какая бы ни была ситуация, если клиент не обратил внимания на правила компании и не подготовился, то за что «Победа» должна выплачивать компенсации?» — заявила представитель авиакомпании, добавив следующее:

«Я могу сейчас только предположить, что, видимо, ей предложили сдать лишний багаж в отсек самолёта, и пока она это делала, естественно, закрылась посадка, потому что это было в последний момент. Ну, конечно, борт не будет ждать клиента, мы никогда никого не ждём, мы всегда вылетаем вовремя».

https://twitter.com/bazabazon/status/1164510193520132096

Напомним, пассажирка «Победы» не смогла попасть на рейс до Чебоксар из-за лишнего багажа. Пока женщина, которая торопилась на похороны и очень просила пустить её на рейс, разбиралась с багажом, регистрация закрылась.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат ГД требует наказания компании UTG за черствое отношение к пассажиру