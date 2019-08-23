Махачкала, , 03:55 — REGNUM

О возбуждении уголовного дела в отношении замглавы села Кулецма (Левашинский район, Дагестан), подделавшего документы ради пенсии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточнятся, что чиновник подделал трудовую книжку и паспорт. По документам вышло, что он на 34 года старше, чем в действительности.

«В результате указанных противоправных действий с марта 2018 по июль 2019 года он незаконно получил пенсионные выплаты в размере более 155 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в отношении этого человека возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также дело о служебном подлоге и о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении должностных лиц, которые выдали фальшивые документы.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-руководитель администрации главы Дагестана предстанет перед судом